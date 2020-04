Covid-19

A Câmara do Montijo informou hoje que não vai cobrar as rendas das habitações sociais nem das concessões municipais até 30 de junho, para "minorar e contrariar os impactos socioeconómicos da covid-19".

Em comunicado, o município adiantou que estas medidas fazem parte de um pacote de "estímulo económico e social" que foi aprovado na quarta-feira, em reunião de câmara, com o objetivo de ajudar as "famílias e empresas do concelho", no distrito de Setúbal.

"É disto exemplo a isenção de rendas das casas de habitação social municipal até 30 de junho, numa medida que abrange 458 agregados familiares, num total aproximado de 1200 pessoas" revelou.