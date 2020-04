Covid-19

A venda de livros caiu 65,8% numa semana, devido à pandemia, o que traduz a situação de "desespero" do setor do livro e antecipa o fim de muitas livrarias, segundo a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

De acordo com os dados da Gfk - entidade independente que em Portugal faz auditoria e contagem das vendas de livros ao longo do ano --, na semana 12 (entre 16 e 22 de março), a venda de livros em Portugal teve uma quebra superior a dois terços do valor (-65,8%), em comparação com a semana homóloga do ano passado.