Covid-19

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem 24 trabalhadores infetados com covid-19, mas "uma parte significativa" dos casos diagnosticados encontrava-se em teletrabalho, disse à Lusa a associação dos inspetores tributários, informação confirmada pelo Ministério das Finanças.

De acordo com a informação facultada pela Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT), os casos positivos para o novo coronavírus foram registados no distrito do Porto, nomeadamente no Arquivo Histórico, Alfândega de Leixões, em dois serviços de finanças de Vila Nova de Gaia e no serviço de Finanças da Maia, na Direção de Finanças de Leiria e no serviço de Finanças de Castro Marim (distrito de Faro).

Estes casos correspondem à situação que os serviços fizeram chegar à Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos da AT e que foi transmitida à generalidade dos trabalhadores na quarta-feira.