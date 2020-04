Actualidade

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira emitiu hoje recomendações devido às previsões de forte precipitação a partir de sexta-feira, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocado as zonas montanhosas em aviso laranja.

De acordo com a informação da Proteção Civil, as costas norte e sul da Madeira estão sob aviso amarelo entre as 12:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado por causa dos "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes".

Na parte sul, o mesmo aviso aplica-se à situação do vento, que será do "quadrante sul com rajadas até os 80 quilómetros horários".