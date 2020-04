Covid -19

O presidente da Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBEIRA), com sede em Trancoso, disse hoje que os seus associados vivem momentos difíceis e muitos estabelecimentos comerciais não devem reabrir portas após a pandemia.

Segundo Tomás Martins, a situação "já era difícil" e após a pandemia causada pela covid-19, na área do Nordeste da Beira, em concelhos dos distrito da Guarda e de Viseu, haverá "uma quebra daquilo que era o tecido empresarial" do micro e pequeno comércio, onde também se engloba a área da restauração que não subsiste no interior em regime de 'take-away'.

"Eu estou convencido de que, se não houver um capital de confiança por parte do consumidor e das pessoas que se movimentam no território para os meses de julho e agosto, que permita fazer alguma recuperação do movimento financeiro e económico que foi perdido nestes três a quatro meses, não acredito que [os empresários e comerciantes] se arrisquem sequer a voltar a abrir, porque é muito difícil", disse o responsável à agência Lusa.