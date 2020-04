Covid-19

Mais de 70 mil artigos de proteção pessoal foram hoje entregues pelo município de Leiria a 60 instituições do concelho que apoiam a população sénior e com deficiência, no âmbito do plano de controlo da epidemia de covid-19.

Pulverizadores, desinfetante, luvas, viseiras, máscaras, batas clínicas, proteções de pés e toucas, entre outros equipamentos de proteção individual, foram fornecidos a seis dezenas de instituições para reforçar as medidas de proteção às franjas da população em situação de maior fragilidade face à ameaça de saúde pública que o país enfrenta, refere a autarquia, em comunicado.

Segundo o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, a maioria dos materiais oferecidos são produzidos localmente.