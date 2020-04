Covid-19

Itália registou nas últimas 24 horas 2.477 novos casos de covid-19, número inferior ao de quarta-feira que confirma a tendência de desaceleração do contágio no país com mais mortes devidas à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

De quarta-feira para hoje, 760 pessoas morreram, elevando o total de mortes no país para 13.915.

O total de casos confirmados em Itália desde 20 de fevereiro, quando foi diagnosticado o primeiro, eleva-se hoje a 115.242, segundo os dados anunciados na habitual conferência de imprensa diária do diretor da Proteção Civil, Angelo Borrelli.