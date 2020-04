Actualidade

A circulação na Linha do Minho entre Nine e Barcelos está suspensa desde as 16:30, devido ao descarrilamento de um bogie de vagão vazio de um comboio de mercadorias, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP refere que o descarrilamento ocorreu à entrada da Estação de Barcelos.

"As equipas de manutenção da IP encontram-se já a desenvolver os trabalhos necessários, de modo a assegurar a reposição da circulação ferroviária com a maior brevidade possível", acrescenta.