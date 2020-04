Covid-19

O presidente do Conselho Nacional de Saúde afirmou hoje que tudo indica que Portugal está a "ir num bom sentido", mas que é fundamental a população não esquecer que "vai sair lentamente" da pandemia.

"Parece que as coisas estão a ir no bom sentido, mas não podemos fazer de conta que não se passou nada, que o mundo volta a ser como era e decretar o fim da epidemia como se decreta um feriado no país", salientou hoje Henrique Barros.

O também presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), que falava à Lusa a propósito da declaração da Associação de Escolas de Saúde Pública da Região Europeia (ASPHER) sobre a covid-19, lembrou que é fundamental a população "não esquecer" os cuidados de higiene que tem vindo a adotar.