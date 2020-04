Actualidade

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) revelou hoje ter emitido parecer favorável condicionado à construção da nova ponte sobre o Douro a ligar Porto e Vila Nova de Gaia, nas proximidades da ponte de S. João.

De acordo com aquela entidade, o pedido de apreciação deu entrada nos serviços desconcentrados da Agência, a ARHN-Administração da Região Hidrográfica do Norte, no dia 03 de março, tendo a solução apresentada pelos municípios do Porto e Vila Nova de Gaia merecido parecer favorável condicionado.

O referido parecer está condicionado à "demonstração de que a implantação proposta do encontro norte em zona inundável, não gera impactos significativos no escoamento/expansão dos caudais de cheia centenária", esclarece hoje a APA em resposta à Lusa.