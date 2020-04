Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 19,98%, para 29,78 dólares, por entre especulações sobre o fim da guerra de preços desencadeada pelos sauditas.

Os investidores foram surpreendidos por uma mensagem do Presidente norte-americano, Donald Trump, colocada na rede social Twitter, em que admitia um entendimento entre sauditas e russos para reduzirem a produção.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 4,96 dólares acima dos 24,82 com que encerrou as transações na quarta-feira.