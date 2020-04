Covid-19

Um grupo de empresários de Ovar manifestou-se hoje contra o eventual prolongamento do cerco sanitário vigente no concelho desde 18 de março, defendendo que, nos moldes atuais, isso ameaçará milhares de empregos e terá efeitos "demolidores" no território.

É essa a posição manifestada à Lusa por dirigentes que, nessa autarquia do distrito de Aveiro, representam unidades industriais como a Bosch Security Systems, a Kirchhoff Automotive Portugal e a Yazaki Saltano, opondo-se ao prolongamento da quarentena geográfica se essa mantiver a suspensão de toda a atividade económica local não afeta a bens de primeira-necessidade.

Em documento que diz representar "cerca de 800 pequenas, médias e grandes empresas" e "mais de 10.000 colaboradores", esses gestores "apelam a que o cerco acautele a atividade empresarial, uma vez que, com milhares de postos de trabalho em risco, os efeitos da pandemia de covid-19 poderão ser demolidores".