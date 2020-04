Covid-19

O Governo são-tomense vai adotar novas medidas de prevenção contra a covid-19, que incluem a redução dos passageiros nos transportes públicos e o estabelecimento de novos horários para o comércio formal e informal na capital.

"Vamos adotar uma série de novas medidas preventivas, mas antes estabeleceremos diálogos com toda a gente, antes de tomarmos estas medidas", disse o ministro da Defesa e da Ordem Interna, Óscar Sousa, no final de uma reunião multissetorial destinada a endurecer as medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

À câmara distrital de Água Grande foi atribuída a responsabilidade de dialogar com as associações dos taxistas, das peixeiras, dos comerciantes formais e informais, dos 'cambistas' (pessoas que fazem câmbios na rua) e outras associações socipprofissionais antes de o Governo avançar com as novas medidas, que se preveem "para breve".