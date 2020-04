Covid-19

O impacto da pandemia de covid-19 não é neutro do ponto de vista do género e afetará distintamente homens e mulheres, com estas a estarem sujeitas a custos económicos mais severos, alertam as Nações Unidas.

Num artigo publicado na quarta-feira, duas representantes da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês) recomendam que as respostas à pandemia tenham em conta os seus diferentes efeitos em homens e mulheres, com prejuízo agravado para estas.

Recordando que, "globalmente, as mulheres são mais vulneráveis a choques económicos decorrentes de crises como a da pandemia de covid-19", Isabelle Durant e Pamela Coke-Hamilton, da UNCTAD, preveem que "as mulheres tenham maior probabilidade do que os homens de perder os seus empregos", desde logo porque representam a maioria dos trabalhadores "a tempo parcial".