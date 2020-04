Covid-19

O Presidente da República defendeu hoje "bom senso e rigoroso critério" para usar o novo quadro do estado de emergência para prevenir "situações críticas de saúde pública" nos estabelecimentos prisionais face à pandemia de covid-19.

Na mensagem ao país em que anunciou a renovação do estado de emergência até 17 de abril, Marcelo Rebelo de Sousa definiu cinco objetivos essenciais no que chamou de "segunda fase" de combate à pandemia e em que o segundo se focou na situação das prisões.

"Utilizar com bom senso e rigoroso critério a abertura da renovação do estado de emergência para prevenir situações críticas de saúde pública nos estabelecimentos prisionais, em particular na população de maior risco ou de maior vulnerabilidade", apontou.