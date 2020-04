Actualidade

A circulação na Linha do Minho entre Nine e Barcelos, que estava suspensa desde as 16:30 de hoje devido a um descarrilamento, foi restabelecida pelas 20:50, disse à Lusa fonte das Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a fonte, tratou-se do descarrilamento de um 'bogie' de vagão vazio de um comboio de mercadorias.

O descarrilamento ocorreu à entrada da Estação de Barcelos.