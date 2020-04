Actualidade

A agência de notação financeira 'Moody's anunciou hoje que colocou em revisão negativa os 'ratings' de três bancos angolanos, o BAI, o BFA e o BE, na sequência da mesma ação relativamente à República de Angola.

No comunicado divulgado esta noite em Londres, a Moody's explica que esta ação, que não é uma descida do 'rating', mas, sim, o passo prévio, incide sobre o Banco Angolano de Investimentos (BAI), o Banco de Fomento Angola (BFA) e o Banco Económico (BE), os dois primeiros com nível B3 e o terceiro com nível Caa1, todos com nível especulativo.

"A principal motivação destas ações de 'rating' é o ambiente operacional cada vez mais incerto em Angola, que resulta da forte queda do preço do petróleo e da forte exposição dos bancos ao país, principalmente na forma de significativos ativos ligados à dívida pública, que ligam o perfil de crédito dos bancos ao perfil de crédito do Governo", lê-se na nota enviada à Lusa.