Lava Jato

A Justiça brasileira bloqueou cerca de 18 milhões de reais (3,1 milhões de euros) do Partido dos Trabalhadores, numa ação da operação Lava Jato que investiga desvios na construção da sede da Petrobras, anunciou o Ministério Público.

Na decisão do juiz federal Friedmann Wendpapé, datada de 24 de março, mas divulgada somente na quinta-feira, frisa-se que o valor bloqueado do Partido dos Trabalhadores (PT) deve sair do saldo do próprio partido, resguardando assim os recursos do fundo partidário.

Além das sanções contra o PT, o magistrado determinou ainda o bloqueio de bens e direitos de 18 réus envolvidos nas alegadas fraudes cometidas na construção da Torre de Pituba, sede da estatal petrolífera Petrobras em Salvador, no estado da Bahia.