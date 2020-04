Covid-19

O Governo brasileiro publicou uma medida provisória que abre um crédito extraordinário de 98,2 mil milhões de reais (17 mil milhões de euros) para financiar subsídios para trabalhadores afetados pela crise causada pelo novo coronavírus.

A medida, publicada na noite de terça-feira em Diário Oficial da União e assinada pelo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, prevê que as verbas sejam transferidas para o Ministério da Cidadania, pasta responsável pela implementação do programa.

Em causa está um programa de apoio a trabalhadores informais [sem contrato de trabalho], por conta própria e sem rendimentos fixos, atingidos pela crise do novo coronavírus, no valor de 600 reais mensais (105 euros).