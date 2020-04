Covid-19

A China registou hoje 29 novos casos de infeção pelo novo coronavírus oriundos do exterior e dois de contágio local, numa altura em que o país tenta regressar à normalidade ao mesmo tempo que previne novo surto.

A Comissão Nacional de Saúde do país asiático informou que os casos de contágio local foram detetados em Cantão, a capital da província de Guangdong, que faz fronteira com Macau, e na província de Liaoning, nordeste do país.

Morreram ainda quatro pessoas devido à infeção pelo novo coronavírus, na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia.