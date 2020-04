Actualidade

O responsável na Moody's pelo relatório que colocou o 'rating' de Angola em revisão negativa disse hoje à Lusa que o Governo tem cerca de três meses para evitar uma descida da qualidade do crédito soberano.

"Durante a revisão do 'rating', vamos aferir a qualidade da resposta polícia ao choque e a capacidade das autoridades para gerirem dificuldades acrescidas nas finanças públicas e na balança corrente do Governo, num contexto de perdas significativas de receitas relacionadas com o petróleo e uma potencial desvalorização adicional do kwanza", disse o analista Aurelien Mali.