Covid-19

O número de mortes por coronavírus aumentou nas últimas 24 horas na Alemanha em 145 para 1.017, enquanto o número de infeções aumentou 6.174 num só dia, atingindo 79.696 pessoas, informaram hoje as autoridades de saúde alemãs.

Os dados do Instituto Robert Koch, o centro de epidemiologia da Alemanha, adiantam que os estados federados mais afetados continuam a ser a Baviera, a Renânia do Norte-Vestfália e Baden-Württemberg, com 20.237, 16.606 e 16.059 infetados, respetivamente, o que representa um aumento de 1.741, 1.179 e 1.397 pessoas em cada estado, nas últimas 24 horas.

O avanço dos contágios difere consideravelmente entre os estados federais, com a duplicação de casos a acontecer aos 13,3 dias na Renânia do Norte-Vestfália, aos 12,2 dias em Baden-Württemberg e aos nove dias na Baviera - os "Länder" mais afetados -, enquanto em Berlim acontece a cada 13,6 dias, de acordo com os cálculos do jornal "Süddeutsche Zeitung", divulgados também na quinta-feira.