A ex-vice-ministra da Saúde timorense disse hoje à Lusa que não foi informada pelo primeiro-ministro da decisão da sua exoneração e que, até ao momento, não recebeu qualquer informação oficial sobre o assunto.

"Ainda não recebi nada oficial e não fui informada da decisão de exoneração. Não sei o motivo da exoneração", disse Élia dos Reis Amaral, em declarações à Lusa.

A ex-governante, que exercia interinamente o cargo de ministra da Saúde, foi hoje exonerada num decreto do Presidente da República timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, com base em proposta do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak.