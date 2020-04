Covid-19

Várias associações empresariais e comerciais do distrito de Castelo Branco escreveram uma carta aberta ao Governo para exigir mais apoios aos Governo e por considerarem que as medidas já anunciadas são escassas face à pandemia da covid-19.

Em comunicado enviado à agência Lusa, as associações subscritoras saúdam as medidas, mas frisam que "são escassas" e que "não cumprem o princípio de igualdade de oportunidades e de tratamento".

Dirigido aos ministérios de Estado, da Economia e da Transição Digital, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o documento é remetido pela Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor, e subscrito pela Associação Comercial e Industrial do Concelho do Fundão, pela Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa e pela Associação Empresarial da Beira Baixa.