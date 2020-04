Covid-19

O festival Rock in Rio Lisboa, que deveria acontecer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, foi adiado um ano, devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a organização.

Assim, a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa irá acontecer nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, no mesmo local, o Parque da Bela Vista, anunciou hoje a vice-presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina, num vídeo partilhado nas páginas do festival nas redes sociais.

De acordo com Roberta Medina, foram estudados "vários cenários", sendo que realizar a 9.ª edição em junho deste ano iria implicar "retomar as montagens da Cidade do Rock" numa altura que a organização acredita ainda não ser favorável.