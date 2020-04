Covid-19

Os doentes oncológicos estão preocupados com a possibilidade de serem contagiados com a covid-19 nos hospitais, atrasam a procura da ajuda médica, consideram que a sua situação não é prioritária e sofrem com a falta de visitas de familiares.

Estas conclusões resultam de um estudo, dos médicos Paulo Luz e Luís Bretes, que apontam também que este doentes são mais suseceptiveis devido ao seu estado "imunodepressor sistémico".

As conclusões basearam-se numa análise retrospetiva a 1.590 doentes tratados na China e que foi publicado na Acta Médica Portuguesa, revista científica da Ordem dos Médicos, da autoria dos médicos.