Covid-19

Macau registou mais um caso da covid-19, o que eleva para 42 o número total de infetados no território, anunciaram as autoridades.

O homem, de 58 anos, chegou a Macau na segunda-feira, através da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, proveniente de Hong Kong, tendo sido encaminhado para quarentena no hotel Grand Sheraton, no Cotai (faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane), por não apresentar sintomas.

A infeção foi diagnosticada hoje, na sequência dos "testes de zaragatoa nasofaríngea", afirmaram.