Covid-19

A Federação Nacional da Educação (FNE) alertou hoje para os perigos da pandemia da covid-19 se transformar numa crise económica com graves repercussões nos trabalhadores, sublinhando estar "vigilante na defesa dos direitos" de quem trabalha.

A FNE sublinha que este é um problema internacional e acusa alguns países de se aproveitarem da atual situação para reduzir os direitos dos trabalhadores.

"Os sindicatos estão a receber todos os dias informações sobre trabalhadores penalizados com a redução de salários ou até com cessação de contratos de trabalho, com perda de rendimentos e sem o direito a qualquer compensação, para além da imposição do gozo antecipado de férias", alertou a FNE em comunicado enviado hoje para as redações.