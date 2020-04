Actualidade

O lucro da H&M registou um crescimento de 140% no primeiro trimestre do ano fiscal (dezembro-fevereiro), para 176 milhões de euros, face a igual período do exercício anterior, anunciou hoje a cadeia de moda sueca.

A multinacional avisou, em comunicado, que os resultados do próximo trimestre serão "muito negativos" devido à pandemia da covid-19.

O resultado operacional subiu 168% para 245 milhões de euros e as vendas líquidas totalizaram 5.005 milhões de euros, mais 5% quando contabilizadas em divisas locais.