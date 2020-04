Covid-19

A Câmara de Castelo Branco aprovou hoje, em reunião privada do executivo, a transferência de 200 mil euros para a Unidade Local de Saúde (ULS) para aquisição de material necessário ao combate e prevenção à covid-19.

"A Câmara Municipal tem trabalhado em conjunto com a ULS de Castelo Branco no combate a este vírus, de forma a prevenir a saúde coletiva de todos os munícipes. Estes 200.000 euros mostraram-se necessários para garantir esta prevenção, pelo que não hesitámos em tomar esta decisão", explica, em comunicado, o presidente do município de Castelo Branco, Luís Correia.

A autarquia, que já havia demonstrado a sua "total disponibilidade" para apoiar a ULS de Castelo Branco na aquisição dos equipamentos necessários para combater a propagação do vírus, tem trabalhado em conjunto com as várias instituições e autoridades do concelho, na aplicação de um conjunto de medidas de apoio à comunidade que têm sido adaptadas de forma constante.