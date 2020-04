Actualidade

As duas jovens detidas na quinta-feira por suspeitas da morte de outro jovem no Algarve terão agido por motivações económicas, para se apoderarem de quantias monetárias da vítima, indicou hoje o diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Faro.

As detidas, de 19 e 23 anos, são suspeitas dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, ocorridos entre os dias 20 a 25 de março - quando a vítima, com 21 anos, terá sido desmembrada -, tendo depois, a 27 de março, sido encontradas partes do corpo nas zonas de Sagres e de Tavira.

De acordo com o diretor da PJ de Faro, António Madureira, o crime "estará eventualmente relacionado com motivações económicas", uma vez que a vítima "tinha algum dinheiro" e houve "efetivamente uma tentativa de apropriação de quantias monetárias por parte das suspeitas".