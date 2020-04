OE2019

As necessidades líquidas de financiamento do Estado em 2019 ficaram 2.187 milhões de euros acima das de 2018, devido ao agravamento do saldo global e da despesa em ativos financeiros, segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

"No ano transato o Estado teve de garantir uma receita líquida proveniente de passivos financeiros de 9.526 milhões de euros, um valor que se situa acima do de 2018 em +2.187 milhões de euros", o que significa que "em 2019, as necessidades líquidas de financiamento do Estado (na ótica de tesouraria) excederam as de 2018", de acordo com um relatório da UTAO hoje divulgado.

Segundo a unidade técnica que dá apoio à Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia da República (AR), para este resultado contribuíram "dois fatores no mesmo sentido", o agravamento do saldo global e o aumento da despesa em ativos financeiros.