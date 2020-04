Covid-19

A taxa de desemprego da Noruega subiu para 10,7% em março, um máximo desde a Segunda Guerra Mundial, devido à pandemia da covid-19 e pelo colapso do preço do petróleo.

Dados da Agência de Emprego Estatal (NAV) da Noruega hoje divulgados indicam que em finais de março a Noruega registou 301.000 desempregados, mais 360% que em fevereiro, um número que sobe para 412.000 se se incluírem também as pessoas parcialmente desempregadas que se traduz numa taxa de desemprego de 14,7% da força laboral.

"Temos assistido a uma deterioração dramática do mercado laboral no último mês. Muitas pessoas viram os empregos suspensos e agora há mais de 400.000 inscritos com pedidos de emprego", sublinhou num comunicado o diretor da NAV, Sigrun Vageng.