Actualidade

A Casa de Sarmento, unidade da Universidade do Minho, disponibilizou 'online' um novo livro sobre a pneumónica de 1918, resultante de um encontro científico realizado em Guimarães no centenário desta pandemia.

Coordenado pelo investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM), da Faculdade de Letras Universidade do Porto, Antero Ferreira, o livro "A Gripe Espanhola de 1918" inclui múltiplos textos em torno do eixo da pneumónica, desde o seu impacto nas ilhas açorianas do Faial e das Flores ou na região do Alto Minho, até à morte do artista Amadeo de Souza-Cardoso, vítima da doença.

Na apresentação desta primeira edição da Casa de Sarmento, Antero Ferreira recorda, na nota de abertura: "A pandemia da 'gripe espanhola', ou 'pneumónica', irrompe no ano em que termina a Primeira Guerra Mundial, em 1918, num contexto de graves dificuldades económicas e sociais. O impacto que teve sobre a mortalidade - calcula-se que entre 1918 e 1919 terá provocado a morte a cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo - ainda hoje constitui uma marca indelével no imaginário coletivo".