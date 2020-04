Actualidade

A Assembleia da República (AR) de Moçambique aprovou hoje, na generalidade e especialidade, o Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2020-2025, com os votos a favor da Frelimo, partido no poder, e votos contra da Renamo e MDM, da oposição.

O PQG hoje aprovado prevê uma taxa de crescimento médio 5,5%, mas as contas foram feitas antes da pandemia da doença respiratória covid-19.

Entretanto, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, já reviu em baixa a previsão de crescimento económico para este ano: em vez de 4,8% aponta agora para 2,2% num cenário pessimista e 3,8% num cenário otimista, pelo que o plano para cinco anos de governação poderá sofrer mudanças.