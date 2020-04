Covid-19

Um grupo de 146 açorianos a estudar no continente pediu ao presidente do Governo Regional para intervir junto do Presidente da República para ser realizado um "resgate seguro" que os leve de volta às suas ilhas.

Numa carta que enviaram a Vasco Cordeiro, à qual a agência Lusa teve acesso, os estudantes "apelam à solidariedade" do presidente do Governo dos Açores, a quem pedem que sejam realizados esforços para solicitar ao Presidente da República que seja realizada uma "operação de resgate segura".

Os estudantes sugerem que esse resgate seja realizado através do recurso a um avião C295, da Força Aérea Portuguesa, com capacidade para 70 passageiros.