Covid-19

As autoridades sanitárias da Guiné-Bissau anunciaram hoje que o número de casos confirmados da covid-19 subiu para 15 e apelaram aos guineenses para cumprirem com as recomendações e ficarem em casa.

"Nas últimas 24 horas foram diagnosticados seis novos casos. Das 17 amostras pendentes dez deram negativo, seis positivo e um inconclusivo. No total, temos 15 casos de covid-19 confirmados", afirmou a porta-voz da autoridade sanitária da Guiné-Bissau que luta contra a pandemia do novo coronavírus.

Aissatu Djaló divulgou também que o centro de atendimento da covid-19 no Hospital Nacional Simão Mendes já está disponível para internamento e tratamento dos pacientes.