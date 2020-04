OE2019

Quase dois terços (60,7%) da dívida pública portuguesa na ótica de Maastricht em 2019 corresponderam a títulos emitidos, no montante de 151,6 mil milhões de euros, um aumento de 2,3 mil milhões face a 2018, segundo a UTAO.

De acordo com um relatório hoje divulgado pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), os títulos de dívida corresponderam a 60,7% do total do endividamento público nacional, um aumento de 2,3 mil milhões face a 2018, com a dívida pública contraída sob a forma de empréstimos a corresponder a 26,5% do total, referente a 66,3 mil milhões de euros.

Segundo a UTAO, a dívida pública na forma de empréstimo registada em 2019 "corresponde o valor nominal mais baixo desde janeiro de 2012", e "reflete, essencialmente, os reembolsos antecipados no âmbito do PAEF [Programa de Assistência Económica e Financeira, conhecido como 'Troika']".