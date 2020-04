Covid-19

O município de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, instalou uma unidade de acolhimento no pavilhão gimnodesportivo municipal com capacidade para 67 camas, para concentração e reforço de meios de socorro, foi hoje anunciado.

A autarquia refere em comunicado hoje divulgado na sua página oficial na internet que a unidade de acolhimento foi instalada no cumprimento do Plano Operacional de Contingência de combate à pandemia causada pela covid-19.

Os serviços municipais de Celorico da Beira também coordenam outros locais de proteção e concentração de meios, como a Pousada da Inatel de Linhares da Beira (com 46 camas) para local de concentração dos utentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho que não estejam infetados com a covid-19.