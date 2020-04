Covid-19

O município de Oliveira do Bairro anunciou hoje a criação de um Centro de Apoio Logístico e Unidade de Alojamento com 50 camas, no contexto das medidas de combate à pandemia da covid-19.

Localizada no Polo Escolar de Vila Verde, a unidade que a Câmara Municipal tem em preparação "servirá, em caso de necessidade, para acolher os utentes dos lares de idosos" deste concelho do distrito de Aveiro, informa a autarquia em comunicado.

O município já tinha comprado "mil testes para deteção da covid-19 (...) nos grupos mais vulneráveis, entre os quais os utentes e colaboradores dos lares de idosos".