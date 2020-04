Covid-19

Viagens para os quatro cantos do mundo, mas sem sair de casa, são a sugestão do Teatro Viriato, de Viseu, para esta Páscoa, com a iniciativa "Consultório turístico: viaje lá fora, cá dentro".

"Como destinos de sonho propomos Macau, Amazónia, São Paulo, Fortaleza, Antuérpia, Viseu, Lisboa, Lencaster, Luanda, Sidney, Helsínquia, Tondela, Ovar, Amares, Marte, a superfície lunar, o mundo em geral e lugar nenhum em particular", enumera o Teatro Viriato.

Nos dias 10 e 11, "cada participante poderá passear por cidades dos cinco continentes e de dois planetas sem sair de casa", acompanhado por artistas como António Poppe, Célia Fechas, Mónica Coteriano, Anton Skrzypiciel, Leonor Barata, Janaína Leite, Changuito, Rogério Nuno Costa, Thiago Arrais, Henrique Amoedo e Reginaldo Pujol Filho.