Actualidade

O Ministério Público da Guiné-Bissau negou hoje a existência de qualquer lista com o nome de pessoas impedidas de sair do país e que a aplicação de medidas de coação ocorre no "âmbito do exercício da ação penal".

Em declarações à imprensa na quarta-feira, a ministra da Justiça do Governo de Aristides Gomes, Ruth Monteiro, denunciou que foi impedida por duas vezes de sair do país e que existe uma lista de pessoas que não podem ausentar-se da Guiné-Bissau.

Num comunicado a que a Lusa teve hoje acesso, o Ministério Público guineense refere que as medidas de coação impostas ocorrem "apenas no âmbito do exercício da ação penal e observador os requisitos estipulados na lei processual penal".