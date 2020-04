Covid-19

No primeiro dia em vigor das cercas sanitárias criadas em São Miguel para conter o surto da covid-19, só passou entre os concelhos de Ponta Delgada e Lagoa quem apresentou uma declaração que justificasse o motivo da deslocação.

Durante a manhã de hoje, na zona entre o Livramento, em Ponta Delgada, e a Atalhada, na Lagoa, uma fila de dez carros aguardava a vez para passar na cerca sanitária que impede as deslocações entre concelhos.

"Estou aqui há dez minutos a aguardar a minha vez. Tenho um prédio na Lagoa e tenho de ir dar de comer aos animais", começou por dizer à agência Lusa Jaime Branco, de 84 anos, que foi interrompido por um dos dois polícias no local, que se encontram acompanhados por outros dois funcionários vestidos com um colete do Governo dos Açores.