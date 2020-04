Covid-19

O Sistema Nacional de Saúde de Cabo Verde foi reforçado com 179 enfermeiros devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus e todos os profissionais de saúde vão ter acesso a um seguro de vida, anunciou hoje o primeiro-ministro.

"Está acautelada a manutenção integral da remuneração dos profissionais e um seguro de vida durante esta fase do combate ao covid-19", anunciou o chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, durante uma conversa aberta, na Praia, com representantes das regiões sanitárias, delegacias de saúde, hospitais centrais e profissionais do setor da saúde.

Na intervenção no final do encontro, o primeiro-ministro destacou que já foram recrutados 179 enfermeiros para "reforçar" o Sistema Nacional de Saúde em todos os concelhos de Cabo Verde e que estão em curso contactos com os governos da China e de Cuba, para cedência de especialistas para o combate à pandemia de covid-19 no arquipélago.