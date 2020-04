Covid-19

A União dos Sindicatos do Porto (USP) denunciou hoje que a empresa alemã de componentes eletrónicos Preh Portugal, localizada na Trofa, vai despedir mais de 500 dos 700 trabalhadores com vínculos precários, devido à pandemia da covid-19.

Em comunicado, a USP, afeta à CGTP-IN, acusa a empresa, que tem 1.500 funcionários, 700 dos quais com contratos precários, e produz componentes eletrónicos para a indústria automóvel, de ser o "perfeito exemplo de tudo o que de mais selvagem e atroz existe nas relações de trabalho dos trabalhadores com vínculos precários".

"A empresa, numa atitude que demonstra que o capital não quer saber minimamente dos trabalhadores, pelo contrário, tenta por todos os meios reduzir as perdas ao máximo e manter os seus chorudos lucros, rescinde contrato com mais de 500 trabalhadores com vínculos precários, de um total que rondará os 700 trabalhadores [precários]", refere o sindicato.