Covid-19

O município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, já aplicou cerca de 6.000 litros de solução desinfetante nos principais espaços públicos das suas três freguesias para evitar contágios do novo coronavírus, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a autarquia refere que desde terça-feira está a executar a segunda fase do processo de desinfeção, que vai prolongar-se até segunda-feira, em colaboração com as Juntas de Freguesia.

"Tal como aconteceu na primeira fase (de 24 a 27 de março), o município forneceu todo o material necessário à realização desta tarefa em perfeitas condições de segurança, num total de 6.000 litros de solução à base de hipoclorito de sódio e 24 fatos completos", salienta a nota.