Covid-19

Dezenas de agentes culturais enviaram hoje uma carta aos grupos parlamentares na Assembleia da República para manifestar apoio a vários projetos de lei já apresentados de combate à crise causada pela pandemia da covid-19.

De promotores de espetáculos a editoras musicais, os mais de 70 agentes culturais pedem a aprovação de três projetos de lei, do Bloco de Esquerda (BE), Partido Comunista Português (PCP) e Centro Democrático Social (CDS), apresentados para fazer face ao impacto causado pelas restrições de mitigação do novo coronavírus.

"Em nome da cultura, em nome de milhares de profissionais de espetáculos que viram a sua atividade suspensa, num horizonte temporal sem fim à vista, devem aquelas propostas ser viabilizadas e aprovadas no mais curto espaço de tempo possível", pode ler-se na carta.