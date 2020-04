Covid-19

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, admitiu, hoje que a realização das tradicionais festas de S. Pedro, que acontecem no final de junho, está "seriamente comprometida", devido à pandemia de covid-19.

"Nesta altura ninguém é capaz de adivinhar o que vai acontecer em junho, sejam as festas de S. Pedro ou as iniciativas 'Dias no Parque' ou 'Póvoa ao Ar Livre', que proporcionam uma grande concentração de pessoas e exigem meses de preparação anterior. Neste momento, a realização desses eventos está seriamente comprometida", disse Aires Pereira, presidente da Câmara da Póvoa de Varzim.

O autarca confirmou que, no caso das celebrações de S. Pedro, já deu contas às associações da cidade, dinamizadoras de vários eventos das festividades, "que devem ter um comportamento cauteloso e não assumir qualquer tipo de compromissos que depois podem sair caros se tiver de haver cancelamentos".