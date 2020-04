Covid-19

A Câmara Municipal de Vila do Conde, distrito do Porto, anunciou hoje o cancelamento de toda a programação das tradicionais festas de S. João, devido às contingências provocadas pela pandemia de covid-19.

"Não estão reunidas as condições para programar a realização de eventos de qualquer natureza, nomeadamente, as festas concelhias de São João Baptista e outras habitualmente levadas a efeito na cidade e nas freguesias do concelho", anunciou a autarquia vila-condense, através de comunicado.

A Câmara Municipal explica que a medida foi tomada no âmbito das medidas restritivas de Plano de Contingência Municipal, que complementam as recomendações da Direção Geral de Saúde e o plano nacional de resposta à covid-19.