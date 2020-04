Covid-19

As regiões do litoral norte e centro são as mais afetadas pela pandemia de covid-19 em Portugal e responsáveis pela difusão da infeção para concelhos do interior, revela um estudo hoje divulgado pelo Centro de Estudos Geográficos (CEG).

De acordo com os investigadores Nuno Marques da Costa e Eduarda Marques da Costa, que partiram do levantamento dos números da Direção-Geral da Saúde (DGS) nos dias 25 de março a 01 de abril (8.251 casos), "a análise da distribuição do número de casos por concelho mostra a velocidade da expansão do fenómeno e a sua penetração para o interior a partir das principais cidades e eixos urbanos do litoral".

O estudo apresenta apenas valores para os concelhos com pelo menos três casos, admitindo um desfasamento face à evolução do novo coronavírus na população e a não representação do total de casos em cada dia. Contudo, o CEG considerou estes dados "um bom referencial" sobre a disseminação da covid-19 e realçou a "hierarquia da rede urbana, difundindo-se a infeção a partir destes centros urbanos principais" para os concelhos mais próximos.